Erweitert, saniert, benannt: Im Untermeitinger Dorfbild tut sich was

Neben den Erweiterungen von Kindertagesstätte und der Sporthalle der Mittelschule finanziert Untermeitingen einen "ortsprägenden Baum" und benennt eine neue Straße.

Die Erweiterungen der Kindertagesstätte am Heuweg und die der Sporthalle der Mittelschule Untermeitingen schreiten voran. Die Einrichtung wird für zwei Gruppen, also etwa 50 Kinder, erweitert. Ziel ist es, die Außenstelle im Pfarrheim aufzulösen. Bis September nächsten Jahres soll es los gehen. Für die Erweiterung der Sporthalle würden demnächst einige Rodungen anstehen, kündigte Bürgermeister Simon Schropp an.

Um die komme man leider nicht herum. „Was uns ein wenig Sorgen bereitet, ist die Phase, in der außen gebuddelt wird und innen noch Sport getrieben werden soll“, so Schropp. Ziel sei es vom Bauzeitplan, dass das gesamte Schuljahr über Vereinssport betrieben werden könne. Sieben bis acht Millionen Euro kostet die Erweiterung der Sporthalle, vom Bund-Länderprogramm erhält die Gemeinde laut Schropp fünf Millionen Euro Förderung. Die Erweiterung der Kindertagesstätte koste etwa 1,6 Millionen.

Fördergeld für "ortsprägende Bäume"

Etwas günstiger kommt die Gemeinde bei einer Baumsanierung weg. In der Welserstraße 25a befindet sich eine Rosskastanie, die während der Unwetter im vergangenen Jahr beschädigt wurde und deren Eigentümer auf finanzielle Unterstützung bei der Förderung hofft. Seit 2017 hat die Gemeinde ein Baumförderprogramm, das für die Pflege und den Erhalt "ortsprägender Bäume" dienen soll. Die Gemeinde einigte sich darauf, den Eigentümer mit 627 Euro bei der Baumsanierung zu unterstützen.

Auch in der so genannten Nebenerwerbssiedlung tut sich etwas: Eine der dort neu gebauten Straßen bekommt einen neuen Namen. Sie wird ab jetzt „Egerländerstraße“ heißen. Zur Auswahl standen unter anderem auch die Vorschläge Bukowiner Straße, Banater Straße, Böhmerwaldstraße oder Siebenbürgerstraße. Von den Anliegern hatten nur vier von acht einen Auswahlbogen zurückgeschickt.