Feierliche Bergmesse am Feldkreuz

Die Berg- und Wanderfreunde Untermeitingen luden jüngst zur Bergmesse am Feldkreuz ein, gefolgt von einem gemütlichen Grillfest. Pfarrer Demel hielt die Predigt und sprach über die vielen Möglichkeiten, die sich an einem solchen Tag bieten: Gemeinschaft erleben, die Schönheit der Natur genießen und zur Ruhe kommen. Vorsitzender Wolfgang Ebner nutzte die Gelegenheit, um in seiner Begrüßungsrede bekannt zugeben, dass die Bergmesse künftig nicht mehr in Österreich, sondern dauerhaft am Feldkreuz stattfinden wird. „Das Feldkreuz bietet uns nicht nur eine wunderschöne Kulisse, sondern ist für alle Mitglieder leicht erreichbar“, erklärte Ebner. Text/Bild Jürgen Schmidt

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis