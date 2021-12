Untermeitingen

15:31 Uhr

Frau zeigt in Apotheke gefälschten Corona-Impfausweis vor

Eine Frau hat in einer Apotheke in Untermeitingen einen gefälschten Impfnachweis vorgezeigt.

Eine 21-Jährige hat in einer Apotheke in Untermeitingen versucht, mit einem falschen Impfausweis an das digitale Impfzertifikat zu kommen. Die Polizei stellte die Fälschung sicher.

Mit einem falschen Impfausweis hat eine 21-jährige Frau in Untermeitingen versucht, an ein digitales Impfzertifikat zu kommen. Wie die Polizei berichtet, hatte sie am Mittwoch die Fälschung in einer Apotheke vorgezeigt, wo die Täuschung aber auffiel. Weil polizeiliche Ermittlungen den Verdacht erhärteten, wurde die Wohnung der Frau durchsucht. Dabei wurde der falsche Impfnachweis gefunden und sichergestellt. Die 21-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass jeglicher Umgang mit gefälschten Impfausweisen strafbar und kein Kavaliersdelikt ist. Zur Beweissicherung können in solchen Fällen auch Wohnungen durchsucht werden. (AZ)

