Gibt es bald mehr 30er-Zonen in Untermeitingen?

Im Gemeindegebiet Untermeitingen könnte es zukünftig mehr 30er-Zonen geben. Ein Gesamtkonzept soll nun mit Polizei und Experten erarbeitet werden.

Einen Sammelantrag auf Verkehrsberuhigung haben die Bewohnerinnen und Bewohner vom Buchenbergweg und der Falkensteinstraße in Untermeitingen eingereicht – und damit vielleicht einen größeren Stein ins Rollen gebracht.

Der Wunsch, den Abschnitt verkehrsberuhigt zu machen, sei wegen der baulichen Gegebenheiten der Straße schwierig umzusetzen, sagte Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp. Es gebe allerdings die Idee, stattdessen einheitlich Tempo 30 im ganzen Gebiet einzuführen, das sei auch die Empfehlung der Polizei. Der Gemeinderat Untermeitingen stimmte dafür. Herbert Riess (FW) griff die Idee auf – und nahm sie, auch mit Hinblick auf zwei weitere Anträge auf Tempo 30 in Lagerlechfeld, zum Anlass, über ein grundsätzliches Konzept zur Einführung von weiteren 30er-Zonen nachzudenken. "Das haben wir schon immer gewollt", sagte er im Gemeinderat. "Unser Wunsch wäre, dass die ganze Gemeinde betrachtet wird im Hinblick darauf, wo eine solche Einführung sinnvoll wäre."

Weitere 30er-Zonen in Untermeitingen bringt mehrere Vorteile

Die Idee bringt mehrere Vorteile: Zum einen ist es eine Regelung mit wenig Bedarf an Schildern, die eine einheitliche und für Autofahrer übersichtliche Straßenführung ermöglicht. Überdies zeigen mehrere Geschwindigkeitsmessungen in den genannten Straßen, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit dort ohnehin schon etwa im 30er-Bereich liegt – von einigen Ausreißern nach unten und oben mal abgesehen. Der Gemeinderat begrüßte die Idee. Da zunächst jedoch unter anderem nicht klar war, inwiefern bisher verkehrsberuhigte Zonen durch eine solche Einführung hochgestuft werden könnten, was beispielsweise die große Sorge von Martin März ( CSU) war, wurde beschlossen, ein solches Konzept separat mit Experten und der Polizei zu erstellen und zu prüfen.

Auch im Bauausschuss des Kreistags war Tempo 30 jüngst Thema. Die Mitglieder stimmten zu, der Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“ beizutreten. Das Bündnis, dem bereits Augsburg und Ulm angehören, fordert unter anderem die Bundesregierung auf, rechtliche Voraussetzungen für die Anordnung von Tempo 30 innerorts ohne weitere Einschränkungen zu schaffen. So soll die Lebensqualität in Kommunen erhöht werden.

Neue Boule-Bahn für die grüne Mitte?

Ein weiteres Thema im Untermeitinger Gemeinderat war die mögliche Errichtung einer zweiten Boule-Bahn in der grünen Mitte: Die bestehende Bahn werde rege genutzt und sei mittlerweile zu klein für alle Spielenden, erklärte Gemeinderat Peter Daake (Grüne). Momentan werde mitunter auf dem Gehweg gespielt. Das gehe derzeit gut, aber wenn sich die Spieleranzahl weiter vergrößere – derzeit seien etwa zehn bis zwölf Spielende zweimal die Woche aktiv –, dann brauche es neue Flächen. "Wenn die Spielgemeinschaft weiter wächst, wird man Alternativen finden müssen", sagte Daake.

Gemeinderat Herbert Riess war dagegen; er finde es schade, dass die Grünflächen in der grünen Mitte immer weniger würden. Ob nicht eine Entzerrung möglich sei? Das Problem sei schließlich, dass alle gleichzeitig spielen wollen würden. Den Vorteil einer neuen Boule-Bahn sahen andere Gemeinderatsmitglieder wie Manfred Salz (CSU) darin, dass die Splittfläche auch bei Veranstaltungen praktischer sei und vielfältiger genutzt werden könne. Schlussendlich wurde sich darauf geeinigt, zunächst die Kosten zu prüfen.

Namens-Vorschläge für neue Straße in Nebenerwerbssiedlung gesucht

Für die neue Straße in der Nebenerwerbssiedlung wird derzeit nach einem Namen gesucht. Viele Straßen tragen dort hohe Hausnummern mit Buchstaben dahinter wie 188H oder 166C – durch einen neuen Straßennamen könnte neu mit Zählen angefangen werden. Es sollen nun Anwohnende nach ihren Vorschlägen befragt werden.