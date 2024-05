Goldene Hochzeit: Die Verbindung begann bei Siemens

Früher fertigten sie Relais, jetzt feiern Anna und Heinrich Rauh aus Untermeitingen ein besonderes Ehejubiläum.

Sie lernten sich an der gemeinsamen Arbeitsstelle bei der Firma Siemens in Augsburg kennen. Heinrich kam aus Kaufbeuren und besuchte in Augsburg das Polytechnikum, Anna wuchs in Stotzard bei Aindling auf und beide fanden Arbeit bei der Firma Siemens. Das war 1968, der Kontakt kam bei der Relais-Fertigung und -prüfung zustande und die beiden Stromkreise verbanden sich. Auf Untermeitingen wurde Heinrich Rauh aufmerksam, weil sein Arbeitgeber zwanzig Maschinen auslagerte und dafür den blauen Saal im Untermeitinger Schloss anmietete. So musste Heinrich immer wieder mal nach Untermeitingen und erfuhr dabei, dass es dort Bauplätze gab. Bei gemeinsamen Arbeitsaufenthalten in Portugal zum Aufbau einer Siemens-Filiale vertiefte sich die Beziehung und so entschlossen sich Anna und Heinrich, einen Bauplatz in der Normannenstraße zu erwerben. Bis zur Hochzeit und dem Hausbau dauerte es noch bis 1974 und danach zog das junge Ehepaar von der ersten Wohnung in Haunstetten nach Untermeitingen.

Ein Jahr später kommt Sohn Oliver zur Welt

Ein Jahr später wurde ihr Sohn Oliver geboren, der jetzt in Regensburg lebt. Ende der 1990er-Jahre bauten die Rauhs nochmals in der Mährenstraße, wo sie ihr Rentner-Dasein genießen. Heinrich ist Musiker mit Leib und Seele und engagierte sich im Musikverein und der Musikschule Lechfeld mit der Gruppe „Lechkiesel“. Als seine Mutter ins Altenheim nach Langerringen umzog, spielte er dort jahrelang einmal pro Woche zur Nachmittagsunterhaltung auf der Heimorgel.

„Der Heimleiter hat die Heimorgel extra gekauft, weil ich ihm versprach, jede Woche zu spielen“. Bei Seniorentreffen oder Vereinsfesten ist Heinrich Rauh oft als Alleinunterhalter oder mit Musikerfreunden gefragt. Anna radelt gerne, trifft sich viel mit Nachbarinnen und genießt ihren schönen Garten. In früheren Jahren hat sie öfter bei ihrer Schwester und ihrem Schwager im Gasthaus „Lustige Witwe“ in der Kolonie Hurlach ausgeholfen. Zur Feier der Goldenen Hochzeit im Gasthof „Hiltenfinger Keller“ werden viele Musikgruppen aufspielen, bei denen Heinrich Rauh wirkte und ihn dabei mit einbinden. Als Höhepunkt der Feier hat Sohn Oliver den Männerchor „Stimmen der Berge“, der aus den Regensburger Domspatzen hervorging, eingeladen.