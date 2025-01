Goldene Hochzeit in Untermeitingen: Der gemeinsame Weg begann in München

Vor rund 40 Jahren haben sich Ilse und Hans Baumgartner mit ihrer Tochter Manuela in Untermeitingen niedergelassen und damit zählen sie schon zu den alteingesessenen Einwohnern. Nun bekam das Ehepaar Besuch von Bürgermeister Simon Schropp. Der Anlass war die Goldene Hochzeit. Gefunden haben sich die beiden im Jahr 1973 in München.

Hans ist 1938 in der Landeshauptstadt geboren und arbeitete dort in einem Planungsbüro für Haustechnik. Die 15 Jahre jüngere Ilse stammt aus Leoben in der Steiermark. Sie zog aus beruflichen Gründen zusammen mit ihrer Schwester nach München, wo sie bei der Firma Siemens arbeitete. In der Freizeit besuchten die beiden Schwestern gelegentlich den Fußballverein SV Nord München-Lerchenau - bei dem Hans spielte. Im Winter 1973 machten sie mit einer Freundesgruppe aus dem Verein einen Skiausflug am Arlberg.

Ilse las im Hotel ein Buch, während Hans Ski fuhr

Weil Ilse aber lieber im Hotel blieb und ein Buch las, kam es noch zu keiner Begegnung, obwohl Hans ihr schon gerne beim „Umblättern“ geholfen hätte. Zwei Wochen später traf sich die Gruppe aber wieder beim Jodlerwirt in München und da funkte es dann so richtig. Schon 1974 zogen sie in eine gemeinsame Wohnung in Aying. Dort heirateten sie am 20. Dezember 1974 im sehr ländlichen Bürgermeisteramt. Tochter Manuela war da schon unterwegs. Zu einer kirchlichen Hochzeit kam es nicht, denn damals wurde eine ökumenische Trauung in der katholischen Pfarrei abgelehnt. Hans arbeitete weiter in München, Ilse bei einem Busunternehmen in Aying. Der Weg nach Untermeitingen bahnte sich 1984 an. Da ein Eigenheim schon immer ein Wunsch der Familie war, führte sie zufällig ein Inserat für Immobilien aufs Lechfeld, wo sie ein Planungsbüro für Heizung, Lüftung und Sanitär eröffneten, 25 Jahre selbständig waren und jetzt ihren Ruhestand genießen.