Untermeitingen

06:00 Uhr

Golf mit Frisbees? - So geht der Trendsport "Disc-Golf" aus Amerika

Gemeinderatsmitglied Werner Uhl setzte sich für die Disc-Golf-Anlage in Untermeitingen ein.

Plus Golfen kennt jeder - aber was verbirgt sich hinter Disc-Golf? Wer den Trendsport ausprobieren möchte, hat auf der neuen Anlage in Untermeitingen beste Gelegenheit.

Von Paula Binz

Vor seinem ersten Wurf nimmt sich Werner Uhl ausreichend Zeit, um seinen Körper richtig auszurichten: "Ein stabiler Stand ist entscheidend." Dann wirft er einen abschätzenden Blick auf das Ziel: ein runder Korb in knapp 60 Metern Entfernung. Darin soll die Disc - eine Art Frisbee - landen. Der Untermeitinger holt weit aus und schleudert die Scheibe von sich weg. In einem weiten Bogen schwebt sie lautlos durch die Luft und fällt nur wenige Meter neben dem Korb zu Boden. Uhl nickt zufrieden: Von dort aus wird es für den Sportler ein Leichtes sein, die Disc im Korb zu versenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen