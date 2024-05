Untermeitingen, Graben

"Fliegerhorst Lechfeld ist ein wichtiger Baustein der Bündnis- und Landesverteidigung"

Plus Windkraftnutzung und die mögliche Zukunft des Fliegerhorstes in Lechfeld waren Themen beim runden Tisch mit den Bürgermeistern der Lechfeldgemeinden und der Luftwaffe.

Von Elmar Knöchel

Wie sieht die Zukunft des Nato-Flugplatzes Lechfeld aus? Das war die Kernfrage beim jüngsten runden Tisch zwischen Gemeindevertretern und der Luftwaffe. Einig waren sich der Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg, Jürgen Schönhöfer, der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz ( CSU) und der Standortälteste am Lechfeld, Rüdiger Bieler: Eine weitere militärische Nutzung stehe außer Frage.

Für die Eurofighter aus Neuburg ist der Lechfelder Flugplatz als Ausweichplatz von großer Bedeutung. Foto: Elmar Knöchel

Gerade für die Eurofighter aus Neuburg erfülle das Lechfeld die wichtige Funktion des Ausweichflugplatzes. "Bei Problemen in Neuburg kann der Platz in Lechfeld jederzeit genutzt werden", sagte Kommodore Schönhöfer. Das geschehe nicht nur bei geplanten Verlegungen, wenn zum Beispiel Reparaturarbeiten in Neuburg anstehen. Auch im regulären Neuburger Betrieb sei Lechfeld wichtig. Wenn bewaffnete Eurofighter bei Problemen in Neuburg gerade nicht landen könnten, werde das Lechfeld genutzt. Darauf sei sowohl der Tower als auch die Flugplatzfeuerwehr vorbereitet. An 40 Stunden in der Woche ist der Flugplatz geöffnet. Im Jahr 2023 habe es hier insgesamt 7800 Flugbewegungen gegeben. Im ersten Quartal 2024 seien es bereits weit mehr als 2000 gewesen. Das zeige, dass das Lechfeld keinesfalls ungenutzt sei. Seine wichtige Rolle als Nato-Flugplatz habe der Platz auch im vergangenen Jahr bei der Luftwaffenübung "Air Defender" gezeigt. Zudem sei das Lechfeld wegen seiner guten Infrastruktur und dem Bahnanschluss eine wichtige Logistik-Drehscheibe.

