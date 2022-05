Graffitisprayer in Untermeitingen auf frischer Tat gefasst

Polizei erwischt zwei Jugendliche in der Freinacht. Sie haben ein landwirtschaftliches Gebäude in Untermeitingen mit Graffiti besprüht.

In der Freinacht haben zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren gegen 23 Uhr mehrere Graffiti an ein landwirtschaftliches Gebäude in Untermeitingen gesprüht. Dabei wurden sie von Anwohnenden beobachtet, die die Polizei verständigten. Beim Zugriff der beiden Polizeistreifen versuchten die Jugendlichen mit ihren Fahrrädern zu flüchten, konnten nach kurzer Verfolgung auf einem Feld in Tatortnähe gestellt und festgenommen werden.

Beide Jugendliche zeigten sich geständig und räumten weitere Taten im Bereich von Untermeitingen und Umgebung ein. Nach Abschluss der Ermittlungen wurden sie ihren Eltern übergeben. Neben einem Strafverfahren drohen beiden Jugendlichen erhebliche Schadensersatzansprüche. (AZ)