Untermeitingen

17:30 Uhr

Untermeitingen belegt beim Heimat-Check den zweiten Platz im Landkreis

Plus Kaum eine Gemeinde im Augsburger Land wächst schneller als Untermeitingen. Bürger und Bürgerinnen schätzen besonders den Einzelhandel und die Gesundheitsversorgung.

Untermeitingen zählt bereits seit Jahren zu den am stärksten wachsenden Gemeinden im Augsburger Land. Seit Ende der 1980er-Jahren schoss die Zahl der Einwohner um über 70 Prozent in die Höhe. Noch schneller wuchs nur die Nachbargemeinde Graben. Was zieht so viele Menschen nach Untermeitingen? Über eine große Online-Umfrage wollte unsere Zeitung herausfinden, was Bürger und Bürgerinnen an ihrem Wohnort besonders schätzen und in welchen Bereichen der Schuh drückt.

