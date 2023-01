Hoher Sachschaden nach Fahrfehler in Untermeitingen

Eine 79-jährige Autofahrerin kam in Untermeitingen zu weit nach rechts. Sie streift mit ihrem Wagen ein parkendes Auto und verursacht großen Schaden.

Samstagnacht gegen 0.55 Uhr befuhr eine 79-Jährige mit ihrem Wagen die Langobardenstraße in Richtung Ortsmitte und streifte dabei einen rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen. Die 79-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)