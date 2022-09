Untermeitingen

06:17 Uhr

Im Herbst zieht wieder Leben in den Lechpark ein

Seit Jahren steht der Lechpark in Untermeitingen leer. Stefan Egger, neuer Eigentümer und Betreiber der Disco PM, will das ändern.

Plus Welche neuen Mieter schon bald im Untermeitinger Lechpark eröffnen wollen.

Von Carmen Janzen

Den Lechpark an der B17 in Untermeitingen wiederzubeleben, haben sich in der Vergangenheit bereits mehrere Investoren vorgenommen. Geschafft hat das bislang keiner. Vom Fluch des Lechparks war bei den Bürgerinnen und Bürgern schon die Rede. Der Gebäudekomplex stand jahrzehntelang leer. Stefan Egger, der Betreiber der Diskothek PM im Keller, war in den vergangenen 15 Jahren der einzig konstante Mieter. Er hat schließlich den kompletten Lechpark im Frühjahr gekauft. Seitdem versucht er, geeignete Mieter zu finden. Nach einigen Rückschlägen scheint sich das Blatt nun tatsächlich zu wenden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen