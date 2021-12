Untermeitingen

vor 35 Min.

Impfaktion im Ärztezentrum in Untermeitingen

In Untermeitingen gibt es eine Sonderimpfaktion.

Plus Am Samstag findet eine Sonderimpfaktion im Ärztezentrum in Untermeitingen statt.

Dr. Tobias Mollemeyer vom Ärztezentrum Lechfeld in Untermeitingen bietet am Samstag, 11. Dezember, von 13 bis 18 Uhr eine Auffrischungsimpfungen für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ab 30 Jahren an. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

