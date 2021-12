Untermeitingen

Impfaktion in Untermeitingen wird wiederholt: "Die Resonanz war überragend"

Plus Weil die Impfaktion in der Praxis von Dr. Mollemeyer aus Untermeitingen so erfolgreich war, wird sie kommendes Wochenende wiederholt.

Von Victoria Schmitz

Alle dreißig Sekunden eine Spritze: Knapp 600 Impfwillige versorgten der Untermeitinger Hausarzt Dr. Tobias Mollemeyer und sein Praxisteam am Samstagnachmittag mit Boosterimpfungen. Weil die Impfaktion laut Mollemeyer so erfolgreich gewesen sei, haben er und sein Praxisteam beschlossen, am kommenden Wochenende das Ganze zu wiederholen. Dann sollen nicht nur ab 30-Jährige mit Moderna ihre dritte Impfung erhalten können, sondern auch unter 30-Jährige mit Biontech.

