In diese Vorhaben investiert Untermeitingen

Die Erweiterung des Kindergartens ist die größte Investition im Haushaltsplan der Lechfeldgemeinde.

Der Haushaltsplan 2023 für die Gemeinde Untermeitingen wurde von der Kämmerin Karina Steinbrecher fertiggestellt und im Haupt- und Finanzausschuss beraten. Der Haushalt zeigt auf, wo das Geld der Gemeinde herkommt und für welche Vorhaben es wieder ausgegeben wird. Der endgültige Beschluss mit der Verabschiedung des Haushalts wird in einer der nächsten Sitzungen des gesamten Gemeinderates erfolgen.

Das umfangreiche Zahlenwerk schließt den Verwaltungshaushalt in Einnahmen- und Ausgaben mit knapp 16,8 Millionen und im Vermögenshaushalt mit etwas weniger als 9,2 Millionen Euro ab. Auf der Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts schlagen die Kindertageseinrichtungen mit knapp 2,4 Millionen Euro zu Buche, 43.500 Euro mehr als im Vorjahr. Auch die Beteiligung an der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen steigen zusammen um rund 500.000 Euro an.

Gewerbesteuereinnahmen sind trotz Corona-Krise hoch

Bei der Gewerbesteuer wird für das vergangene Jahr eine Rekordeinnahme von rund 2,8 Millionen erwartet. Für das kommende Jahr wurden 2,2 Millionen Euro geschätzt. "Die Corona-Krise hat also nicht zu einem Rückgang des Gewerbes geführt, und wir schaffen es auch wieder, etwa 990.000 Euro in den Vermögenshaushalt rüberzubringen", sagte Bürgermeister Simon Schropp.

Dafür gibt Untermeitingen Geld aus

Bei den Ausgaben stehen vor allem Sanierungen im Rathaus, an der Grundschule, der Imhofhalle und am Kriegerdenkmal für mehr als 100.000 Euro an. Für die Aufstellung von Bauleitplänen wurden rund 130.000 und für das Energienutzungskonzept und die Feuerbeschau zusammen 65.000 Euro angesetzt. Der Straßenunterhalt mit Begleitgrün verschlingt etwa 380.000 Euro. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise werden die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 40.000 auf 75.000 Euro erhöht. Rund 25 Prozent des Verwaltungshaushalts müssen für die Kreisumlage aufgebracht werden, das sind 4,1 Millionen Euro.

Bei den Investitionen aus dem Vermögenshaushalt stehen zunächst die noch nicht vollständig eingebauten Raumluftanlagen in der Grund- und Mittelschule mit jeweils mehr als 700.000 Euro an. Der größte Brocken ist aber die Erweiterung der Kindertagesstätte am Heuweg mit einer Bausumme von 1,75 Millionen Euro. Hier soll die Bauphase nach Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung zügig abgewickelt werden.

In den kommenden Jahren wird aber die Erweiterung der Turnhalle an der Mittelschule die bedeutendste Investition werden. Im laufenden Jahr wurden bereits 215.000 Euro für Baunebenkosten berücksichtigt. Die Gesamtkosten wurden mit 6,8 Millionen veranschlagt. Bürgermeister Schropp überbrachte aber die gute Nachricht, dass die Förderzusage auf rund 4,8 Millionen aufgestockt worden sei. In drei Baugebieten müssen noch Erschließungsarbeiten durchgeführt und in der Nebenerwerbssiedlung eine Planstraße neu gebaut werden.

Gemeinde muss in den Rücklagentopf greifen

Zur Finanzierung all dieser Maßnahmen reichen die staatlichen Zuweisungen und der Überschuss des Verwaltungshaushalts nicht aus. Deshalb ist eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von rund 6,6 Millionen Euro notwendig. Es verbleiben noch etwas mehr als fünf Millionen, die überwiegend in einem Bausparvertrag angelegt werden sollen. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt den Haushaltsplan zur Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Gemeinderat.