Untermeitingen

06:13 Uhr

In Untermeitingen soll ein Fitnessparcours unter freiem Himmel gebaut werden

Plus Im Park an der Wettersteinstraße will die Gemeinde mehrere Sportgeräte aufstellen. Im Frühjahr sollen Anwohnende und Vertreter verschiedener Altersgruppen dazu befragt werden.

Von Felicitas Lachmayr

An der frischen Luft turnen und trainieren - das soll in Untermeitingen bald möglich sein. Die Gemeinde will einen kleinen Fitnessparcours im Park an der Wettersteinstraße errichten. Mehrere Sportgeräte entlang des Weges Am Festplatz sind vorgesehen - darunter Schwebebalken, Balancierstangen oder eine Slackline.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen