Junge Radfahrerin wird in Untermeitingen schwer verletzt

Ein 15-jähriges Mädchen auf dem Fahrrad übersieht am Morgen ein Auto und wird erfasst.

Schwere Verletzungen zog sich eine 15-jährige Radfahrerin am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Untermeitingen zu. Das Mädchen war laut Polizei gegen 7.35 Uhr mit ihrem Rad auf dem kombinierten Rad- und Fußweg in der Verlängerung des Hochgratwegs unterwegs. An der Einmündung in die Wettersteinstraße wollte die 15-Jährige geradeaus. Sie übersah jedoch ein Auto. Das Mädchen wurde erfasst, prallte zunächst gegen das Auto und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn.

Der Rettungsdienst brachte die Schülerin in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5400 Euro geschätzt. (AZ)