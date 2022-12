Kinder und Erwachsene begeistert: Gelungene Premiere der Bühnenstrolche

In der voll besetzten Imhofhalle gefiel den Zuschauern die Inszenierung von „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Für die weiteren Aufführungen gibt es noch Karten.

Die Bühnenstrolche des Theatervereins Laetitia verzauberten für viele Kinderherzen den vierten Advent. Bei den malerischen Bühnenbildern und den anmutigen Kinderdarstellern versanken nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Eltern und Großeltern ganz in die Märchenwelt von „Schneewittchen und die sieben Zwerge“.

In Untermeitingen gehört das Märchentheater einfach zur Weihnachtszeit dazu. Alisa Schauer eröffnete die Inszenierung als Märchenerzählerin, und dann öffnete sich der Vorhang der Bühne. Das von Peter Andreas geschriebene Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und wird auch von Darstellern von diesem Alter aufwärts sehr originell und doch nahe am ursprünglichen Märchen der Gebrüder Grimm gespielt.

Vier weitere Aufführungen des Märchentheaters in Untermeitingen

Für die weiteren Aufführungen am Montag, 26. Dezember (Zweiter Weihnachtsfeiertag), Freitag, 6. Januar (Dreikönigstag), Samstag, 7. Januar, und Sonntag, 8. Januar, gibt es noch Karten für fünf Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen nur drei Euro. Der Kartenvorverkauf findet immer am Donnerstag von 17 bis 19.30 Uhr im Foyer der Imhofhalle statt. Reservierungen sind auch unter Telefon 08232/6371 möglich. Die Plätze sind nummeriert und in Blöcke unterteilt, die Bestuhlung erfolgt nach dem Bedarf der jeweiligen Vorstellung.