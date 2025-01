Kinderbazar Untermeitingen spendete an die Lechfelder Tafel

Der Kinderbazar Untermeitingen hat im Herbst einen sortierten Kinderkleiderbazar in der Imhofhalle veranstaltet. Durch die Gebühren und den Kuchenverkauf kam ein Betrag in Höhe von 1000 Euro zusammen, den das Bazarteam an die Lechfelder Tafel gespendet hat. Damit konnten besondere Waren für Weihnachten gekauft werden. Am Sonntag, 23. März 2025, ist wieder ein sortierter Kinderkleiderbazar in Untermeitingen geplant. Wer dabei unterstützen möchte, ist zur Vorbesprechung am Mittwoch, 29. Januar, um 20 Uhr im Imhofstadl, Herbststraße 9 in Untermeitingen eingeladen. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 08232 / 969071.

Untermeitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechfeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis