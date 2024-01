Untermeitingen, Klosterlechfeld

Umleitung: Klosterlechfelder Lärmschutz an der B17 wird erneuert

Plus Der Lärmschutz bei Klosterlechfeld muss erneuert werden. Was das für die Pendler auf der B17 und die Anlieger der Lechfeldgemeinden bedeutet.

Die Vorarbeiten für die Erneuerung des Lärmschutzes auf der Höhe von Klosterlechfeld beginnen laut Robert Moser vom Staatlichen Bauamt schon im März. Eine gute Botschaft für die von Landsberg kommenden B17 Pendler gibt es: Die vier Fahrbahnen sollen erhalten bleiben. Dafür wird die Mittelleitplanke durchbrochen und eine Spur auf die Gegenfahrbahn verlegt, sowie der Standstreifen zur Fahrbahn umfunktioniert. Für die Anliegergemeinden Untermeitingen und Klosterlechfeld bedeutet die Erneuerung des Lärmschutzes trotzdem einen großen Einschnitt, ebenso für den Lastwagenverkehr der sonst bei Lagerlechfeld in Richtung Schwabmünchen abfährt. Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp sagte dazu: "Jetzt kommt der große Schock: Die B17-Ausfahrt Lagerlechfeld wird unter Umständen für ein halbes Jahr gesperrt sein, und zwar in die nördliche Richtung, also in Richtung Augsburg."

Anders als bei der Erneuerung der Lärmschutzwände bei Lagerlechfeld, habe die Ausfahrt Lagerlechfeld von Landsberg kommend "eine zu geringe Breite für den Baubetrieb und den Fahrzeugverkehr". Deshalb braucht es eine Umleitung und die soll laut Bauherren über die Kreisstraße und die Zentren von Klosterlechfeld und Untermeitingen führen, wie Schropp erklärt. Auf dieser Strecke liegen neben der Wallfahrtskirche Maria Hilf auch das Ärztezentrum mit dem Edeka und ein Altersheim. Außerdem befindet sich die Schule in der Nähe. Bürgermeister Schropp befürchtet einen "Verkehrsinfarkt auf der Lechfelder Straße" wegen der vielen Lastwagenfahrer, die dann durch die beiden Ortschaften rollen. Ihm schwebt stattdessen eine Umleitung über die Abfahrt im Bereich „Graben/Kleinaitingen Logistikzentren“ auf Höhe der B17 bei der Aral-Tankstelle vor. Der Bürgermeister hat die beiden Strecken im Eigenversuch abgefahren. Beide Umleitungen sind in rund sieben Minuten abfahrbar. Wobei der Umleitungsvorschlag des Bauherren minimal schneller ist, zumindest wenn gerade keine Fußgänger über die Straße möchten.

