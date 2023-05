Pfefferspray-Attacke in Königsbrunn: Polizei sucht nach Jugendlichen

Eine Pfefferspray-Attacke in Königsbrunn erinnert an kriminelle Jugendliche, die vor einem Jahr Altersgenossen immer wieder Geld abnahmen.

"Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus, da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zuhaus'." So beginnt das Frühlingsgedicht von Emanuel Geibel, das später zu einem beliebten Volks- und Wanderlied vertont wurde. Nach fröhlicher Heiterkeit war den Polizeibeamten der Inspektionen Schwabmünchen und Bobingen in den vergangenen Tagen nicht zumute. Denn ihnen machten zwei Auseinandersetzungen große Sorgen.

In Königsbrunn waren offenbar vier Jugendliche von einer Gruppe Gleichaltriger mit Pfefferspray attackiert worden. Die Auseinandersetzung ereignete sich auf einem Parkplatz in der Augustusstraße. Ans Licht kam sie, weil die vier Opfer gegen 22.45 Uhr bei einem Anwohner an der Haustür klingelten und um Hilfe baten. Sie berichteten, dass sie kurz zuvor von ungefähr zehn Jugendlichen mit Pfefferspray angegriffen worden seien. Angeblich seien sie aufgefordert worden, ihre Geldbörsen auszuhändigen.

Anwohner hilft nach der Attacke

Bei dem Anwohner konnten die Jugendlichen ihre Augen mit Wasser ausspülen. Anschließend verließen sie das Haus. Der Anwohner informierte später die zuständige Polizei in Bobingen. Als eine Streife ankam, war keiner der Jugendlichen anzutreffen. Die Polizei leitete eine Fahndung im Bereich des Parkplatzes ein. Allerdings verlief die ergebnislos. Die Geschädigten werden nun gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar.

Kommen Augsburger Jugendgruppen nach Königsbrunn?

Der Vorfall erinnert an den Frühsommer vor einem Jahr: Damals sollen kriminelle Jugendliche immer wieder versucht haben, Gleichaltrigen Geld abzuknöpfen. Bei den Tätern handelte es sich offenbar um eine größere Gruppe von Jugendlichen, die aus verschiedenen Augsburger Stadtteilen kamen. Im Jugendzentrum Matrix wurden die Probleme beobachtet und thematisiert. Die Polizei verstärkte ihre Streifenfahrten rund um Straßenbahn-Endhaltestelle. Im Juni überwachte dann eine private Sicherheitsfirma den Bereich rund um den ZOB. Jugendliche berichteten Matrix-Chef Ralf Engelstätter damals, dass die Augsburger regelmäßig Geld abknöpften: "Das sind immer kleine Beträge, mal ein Euro hier, mal fünf Euro dort." Wer nicht spurte, kassierte auch Prügel, sagte Engelstätter. Er sprach von "Clan-ähnlichen Strukturen".

Nicht mit Clans, sondern mit zwei Gruppen mit Gästen einer Untermeitinger Diskothek hatte es die Polizei Schwabmünchen am Sonntagmorgen zu tun. Gegen 3.15 Uhr kam es dort zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Mehrere Gäste gerieten in Streit. Es begann eine Schlägerei, bei der nach aktuellem Ermittlungsstand insgesamt sieben Männer beteiligt waren. Zu schwereren Verletzungen kam es laut Polizei nicht. Die Beteiligten wirkten teilweise alkoholisiert. Sie verweigerten einen Alkoholtest. Was der Grund für die Schlägerei war, ist nicht bekannt.

