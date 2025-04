Kontinuität und frischer Wind bei der Jungen Union Augsburg-Land

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Imhofstadl in Untermeitingen wurde Dr. Lisa Wolf einstimmig in ihrem Amt als Kreisvorsitzende bestätigt. Die 28-jährige Königsbrunnerin führt den Verband damit für weitere zwei Jahre. „Wir wollen junge Menschen ermutigen, Verantwortung zu übernehmen und sich früh einzubringen“, betonte Wolf in ihrer Ansprache. Neben vielen JU-Mitgliedern begrüßte der Kreisverband prominente Gäste wie Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz, Landtagsabgeordnete Carolin Trautner sowie Landrat Martin Sailer. Gemeinsam wolle man die Zukunft der Region mitgestalten, hieß es in mehreren Grußworten. Ein starkes Zeichen für den Generationenwechsel innerhalb der JU ist die Wahl der 15-jährigen Johanna Lehle aus Schwabmünchen in den neuen Vorstand. Sie zählt zu den jüngsten Mitgliedern in einer Führungsposition. Auch in anderer Hinsicht setzt der Verband auf Verjüngung und Digitalisierung: Über die eigenen Instagram- und Tiktok-Kanäle sollen künftig noch gezielter junge Menschen angesprochen werden. Neben klassischer politischer Arbeit stehen Events mit Spaßfaktor auf dem Programm. Ein Highlight ist das geplante Elferturnier am 19. Juli bei der TSG Waltershofen – eine Veranstaltung, bei der Sport und Politik zusammenfinden sollen. Der neue Kreisvorstand im Überblick: Vorsitzende: Dr. Lisa Wolf (Königsbrunn) Stellvertretende Vorsitzende: Jonas Deuringer (Königsbrunn), Lena Rasilier (Thierhaupten), Philipp Schmid (Meitingen), Miriam Streit-Zach (Bobingen) Schatzmeisterin: Lisa Lamprecht (Diedorf) Schriftführer: Adele Hammerl (Gersthofen), Leon Gerlinger (Schwabmünchen) Digitalbeauftragter: Max Gehring (Bobingen) Beisitzer: Ben Berger (Meitingen), Viktor Kremke (Diedorf), Christian König (Untermeitingen), Johanna Lehle (Schwabmünchen), Philipp Lohwasser (Bobingen), Sebastian Lohwasser (Meitingen), Philip von Mühldorfer (Thierhaupten), Claudio Ortolf (Diedorf) Geschäftsführer: Etienne Dankelmann (Königsbrunn), Michael Stöcklein (Neusäß).

