Untermeitingen/Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Booster-Impfung: Hausarzt spendet für jede Spritze fünf Euro

Der Untermeitinger Hausarzt Dr. Tobias Mollemeyer impft gegen Corona und spendet dafür auch noch Geld an die Kartei der Not.

Tobias Mollemeyer will so viele Menschen vor Corona schützen wie möglich und setzt sogar noch eins oben drauf: Er spendet pro Impfung an die Kartei der Not.

Wer sich impfen lässt, tut Gutes: Mit einer ungewöhnlichen Aktion flankiert der Untermeitinger Hausarzt Dr. Tobias Mollemeyer eine weitere Aktion mit Auffrischungsimpfungen am kommenden Samstag. Pro Impfung spendet er fünf Euro an das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not. Bereits am vergangenen Samstag hatten Mollemeyer und sein Team im Ärztezentrum Lechfeld knapp 600 Menschen mit einer Boosterimpfung versorgt (wir berichteten). Weil es immer noch genug Moderna-Impfstoff auf Lager gibt, wollen er und sein Praxisteam bei einer erneuten Impfaktion Auffrischungsimpfungen anbieten. Diese finden am Samstag, 18. Dezember, von 9.30 Uhr bis 14 Uhr in der Praxis von Dr. Mollemeyer im Ärztezentrum Lechfeld statt. Für über 30-Jährige steht, wie bereits vergangene Woche, der Impfstoff von Moderna zur Verfügung. Neu am kommenden Wochenende sei, dass auch einige Dosen des Biontech-Impfstoffs bereitstünden, die ausschließlich an unter 30-Jährige verimpft werden, betont Mollemeyer. So geht es zur Booster-Impfung Es wird darauf hingewiesen, dass ausnahmslos Booster-Impfungen angeboten werden. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich, die Zweitimpfung darf nicht nach dem 18. Juli 2021 gewesen sein. Mitzubringen ist der Impfpass, in dem die Corona-Vorimpfungen vermerkt sind und ein Versicherungsnachweis (für die Impfdokumentation). Besonders glücklich waren Mollemeyer und sein Praxisteam über die Resonanz bei der ersten Aktion am Samstagnachmittag. Es habe sogar Applaus gegeben, sagt Mollemeyer. "Davon habe ich immer noch Gänsehaut." (AZ) Lesen Sie dazu auch Untermeitingen Plus Zu wenig Impfstoff: Untermeitinger Hausarzt muss Impfwilligen absagen

