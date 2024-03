Untermeitingen/Landkreis Augsburg

Das Pilotprojekt "unterirdische Glascontainer" läuft gut

Die Unterflur-Glascontainer in der Untermeitinger Römerstraße seien leiser und das Umfeld werde weniger vermüllt, sagt der Bürgermeister in einem Zwischenfazit.

Plus Unterflurcontainer sind eine Alternative für altbekannte oberirdische Glascontainer. Untermeitingen ist der erste Standort im Landkreis Augsburg für das System.

Von Elmar Knöchel

Daniela Bravi, die Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises, sagte bei der Bürgermeisterdienstbesprechung im Landratsamt Augsburg: "Bei der Planung von neuen Baugebieten sollten unbedingt Unterflursysteme für die Altglasentsorgung vorgesehen werden." Diese Systeme seien nicht nur optisch schöner, sondern auch leiser. Von oben sind nur Einwurfschächte zu erkennen. Der eigentliche Sammelcontainer liegt unterirdisch. Zudem würden die Kommunen, die solche Systeme einsetzen wollen, vom Abfallwirtschaftsbetrieb finanziell unterstützt, so Bravi. Ein weiterer Vorteil des Systems, erklärte Bravi, seien die Füllstandsanzeiger. So könnten notwendige Entsorgungsfahrten besser geplant werden. In Untermeitingen ist das System bereits im Einsatz.

Unterirdische Glascontainer sind leiser und optisch ansprechender

Der Untermeitinger Bürgermeister Simon Schropp zieht eine positive Zwischenbilanz. "Die Versprechungen im Vorfeld haben sich erfüllt. Das System ist wesentlich leiser. Der Einwurf von Flaschen ist kaum noch zu hören", sagte Schropp. Das sei ihm auch in Gesprächen mit Anwohnerinnen und Anwohnern bestätigt worden. Ein weiteres Problem, das die alten oberirdischen Sammelcontainer immer mit sich brachten, die Vermüllung rundherum, sei spürbar weniger geworden und entlaste die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofes spürbar. Da von oben nur die schmalen Einwurfschächte zu sehen seien und keine massiven Container mehr, sei die Hemmschwelle dort Müll zu entsorgen oder Plastikflaschen neben die Container zu stellen wesentlich größer. "In diesem Punkt hat das System unsere Erwartungen voll erfüllt. Es gibt keine dunklen Ecken mehr, in die man Müll unerkannt hineinstellen kann", so Schropp.

