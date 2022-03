Fahrraddiebe auf dem Lechfeld unterwegs

Ein Kinderfahrrad wurde in Untermeitingen aus einem Hof gestohlen. In Langerringen ist ein Herrenrad verschwunden.

In der Nacht auf Samstag wurde in der Fuggerstraße in Untermeitingen ein Fahrrad entwendet. Das orange-blaue Kinderrad der Marke Bulls im Wert von etwa 400 Euro stand im Hof des Anwesens.

Rad war verschlossen

In der Nacht auf Freitag wurde in der Äußeren Dorfstraße im Langerringer Ortsteil Gennach ein weiteres Fahrrad entwendet. Das graue Herrenrad der Marke Cube im Wert von etwa 1000 Euro stand in der Tatnacht abgeschlossen im Hof des Anwesens. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)