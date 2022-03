Lastwagenfahrer beschädigt in Untermeitingen Straßenlaterne

Beim Zurücksetzen auf dem Aldi-Parkplatz in Untermeitingen hinterließ der Fahrer eines gelben Lastwagens einen Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein gelber Lastwagen beschädigte am Dienstagmorgen beim Zurücksetzen eine Straßenlaterne auf dem Aldi-Parkplatz in der Lagerlechfelder Straße in Untermeitingen. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Der Lastwagenfahrer kümmerte sich nicht um den Schaden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)