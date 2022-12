Eurofighter, Tornados und US-Kampfjets kommen 2023 aufs Lechfeld

Plus Der Nato-Flugplatz auf dem Lechfeld wird im neuen Jahr intensiv genutzt. Am Donnerstag wurde der neue Flugplan vorgestellt.

Die Menschen in der Region müssen sich auf mehr Flugbetrieb im neuen Jahr einstellen. Deutschlands größter Militärflugplatz wird für unterschiedliche Übungen genutzt. Im März kommen die Heeresflieger aus Laupheim aufs Lechfeld. Die Hubschrauber brechen zu Übungsflügen auf. Angekündigt hat sich im März auch die italienische Luftwaffe: Tornados werden wie im Herbst 2022 den Nato-Flugplatz nutzen.