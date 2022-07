Untermeitingen

vor 32 Min.

Mieter legen Einzug auf Eis – Lechpark-Betreiber muss neue Pläne schmieden

Plus Wieder einmal gerät die Neubelebung des Lechparks ins Wanken. Welche Steine dem neuen Inhaber Stefan Egger in den Weg gelegt werden und welche Pläne er nun schmiedet.

Von Paula Binz

Stefan Egger kommt sich vor wie in einem Monopoly-Spiel. Statt der Straßen in dem Brettspielklassiker hat der neue Betreiber des Lechparks in den vergangenen Monaten Dutzende Mietanfragen gesammelt und bearbeitet. Einige Verträge standen sogar schon kurz vor der Unterzeichnung. Doch die wirtschaftliche Krise lässt nun viele sicher geglaubten Interessenten wieder zurückrudern. "Bei Monopoly wäre ich gerade an dem Punkt, an dem man ins Gefängnis und wieder von Neuem starten muss", sagt Egger.

