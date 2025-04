Lechpark: Von der Bauruine zum Gewerbezentrum

So eine Art Mini-City-Galerie des Lechfelds sollte das Untermeitinger Einkaufszentrum „Lechpark“ an der B 17-Ausfahrt in den 1990er-Jahren einst werden. Doch mehr als ein paar vereinzelte Läden fanden dort nie ihre Heimat. Als verlassene Bauruine vegetierte das 14.000 Quadratmeter große Geschäftshaus Jahrzehnte vor sich hin, etwas marode und leer. So kennt man den Lechpark. Investoren, Zwangsversteigerungen, Auffanggesellschaften und Käuferwechsel änderten an der Situation nichts. Das einzige Erfolgsmodell des Lechparks residiert seit 1998 im Keller: die Diskothek PM, die in der ganzen Region bekannt und eine der größten in Bayern ist. Das Hotel daneben wurde vom Lechpark abgespalten, fand einen Käufer und floriert.

