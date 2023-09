Mit "SonnenSchein" in der Apotheke einkaufen

Die Apotheke im Lechfeld in Untermeitingen akzeptiert jetzt Gutscheine der Region Begegnungsland Lech-Wertach.

Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp konnte zusammen mit Raphael Morhard, Geschäftsführer des Lech-Wertach-Interkommunal e. V., eine neue Akzeptanzstelle im Gutscheinsystem "SonnenSchein" der Region Begegnungsland Lech-Wertach begrüßen.

Die Apotheke im Lechfeld ist seit 2019 in Untermeitingen im Lechring 2 anzutreffen, war vorher in Klosterlechfeld verortet. Filialleitung Eva Etzel: "Durch den Umzug haben wir mehr Verkaufsfläche und Platz für Diskretion in der Kundenberatung." Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Apotheke im Lechfeld beraten auch bei Inkontinenzversorgung und messen Blutdruck oder passen Kompressionsstrümpfe an. Bürgermeister Simon Schropp: "Ich freue mich darüber, dass mit der Apotheke im Lechfeld eine weitere attraktive Akzeptanzstelle das Netzwerk des Sonnenschein-Gutscheins bereichert." (AZ)