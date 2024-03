Mopedfahrer stirbt bei Unfall in Untermeitingen

Tragischer Zusammenstoß im Landkreis Augsburg: Weil ein Autofahrer ihm die Vorfahrt nimmt, kommt ein 54-Jähriger so schwer zu Fall, dass er stirbt.

Nach einem Unfall in der Lagerlechfelder Straße in Schwabmünchen ist ein 54-Jähriger Mopedfahrer gestorben. Das teilt die Polizeiinspektion Schwabmünchen mit. Demnach sei der Mann am Freitagabend mit dem Auto eines 23-Jährigen zusammengestoßen und habe sich bei dem Sturz tödliche Verletzungen zugestoßen.

Dem Polizeibericht zufolge seien die beiden Unfallbeteiligten in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Lagerlechfelder Straße unterwegs gewesen. Der Autofahrer habe dann nach links in die Siemensstraße einbiegen wollen und dabei den 54-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad offenbar übersehen. Dieser konnte dem Auto nicht mehr ausweichen, fuhr seitlich ins Fahrzeug hinein und wurde darüber hinweggeschleudert.

Tödlicher Verkehrsunfall in Untermeitingen

Die Verletzungen, die er dabei erlitt, waren so schwer, dass auch die schnelle medizinische Hilfe zu spät kam: Der Mann starb im Krankenhaus.

Nun ermittelt die Polizei. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 08232/9606-0 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch