Mülltonne brennt: 10.000 Euro Schaden

Bei einem Mülltonnenbrand in Untermeitingen wurde eine Hausfassade beschädigt.

In Untermeitingen kam es am Donnerstag (28. Dezember) in der Ulrichstraße gegen 0.50 Uhr zu einem Mülltonnenbrand. Die Feuerwehr Untermeitingen konnte laut Polizei ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Einfamilienhaus verhindern und den Brand löschen. Durch den Ruß und die Hitze entstand an der Hausfassade dennoch ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (AZ)