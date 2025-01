Musikkabarett: Neues von der Stianghausratschn

Leicht ins Ohr gehende Melodien mit Texten, bei denen sich jede Frau und jeder Mann angesprochen fühlt, ist das Programm der „Stianghausratschn“ aus Aßling im Südosten von München. Zweimal war Roswitha Spielberger mit ihrem Mann als Ton- und Lichttechniker schon in Untermeitingen. Doch ihr jüngster Auftritt vor Ort ist schon fünf Jahre her und so war sie für den Großteil des Publikums in der Gaststätte Imhofstadl eine Neuentdeckung. In ihrem ersten Lied gewöhnt sie die schwäbischen Besucher und eventuell darunter befindliche „Preißn“ mit einem Bayrisch-Kurs an ihren Altmünchner Dialekt. Mit ihren Liedern als leidgeprüfte Mutter von drei inzwischen erwachsenen Kindern, die mal von daheim ausziehen, aber dann wieder zurückkommen, erntet sie zustimmendes Kopfnicken und Beifall.

Alle lachen über Alltagssituationen

Denn sie bringt Alltagssituationen, die alle nachvollziehen können, auf den Punkt. D´Rosi versteht es, das Publikum in ihre Geschichten einzubeziehen und schon bald singen alle die Refrains ihrer Lieder wie „So konnst Di deischn“, „Des geht Di gor nix o“ oder „An Deifl sei Bruader hoaßt Neid“, begeistert mit. Die Stimmung steigt, wenn sie ihre Probleme mit dem neuen iPhone oder die kleinen Ehekonflikte mit „Schmeiß weg, bevor da Papa kimmt“ oder dem Schnarchen des Mannes und der Wahl des Fernsehprogramms höchst vergnüglich zelebriert. Dass angeblich nur Frauen ratschen, widerlegt sie mit dem Lied “Mei Mo is a Ratscherich“ und der kontert mit witzigen Zwischenbemerkungen. Als echte Stianghausratschn erweist sich Rosi mit ihren Handpuppen Frau Gscheid und Frau Haferl, sowie dem Herrn Professor, die im Treppenhaus das Neueste austauschen. Diesmal hatte sie auch einen witzigen Dialog zwischen Enkel und Oma mit Verständnisschwierigkeiten bei der Jugend- und Omasprache mit ihren Puppen parat.

In ihren selbst verfassten mit Gitarre begleiteten Liedern „über´s Leben, wia´s halt so is“ setzt sie sich auch mit modernen Zeiterscheinungen auseinander und spart dabei nicht mit Selbstironie. Ihre Hymne „Aldi, du meine Heimat“ beschreibt die Schnäppchenjagd und „Der Ohrwurmwilli“ klingt noch lange nach ihrem „Guad Nacht Lied“ in den Ohren des Publikums im Imhofstadl nach.