Muss das Haustier gehen? Dramatische Szenen im Ankerzentrum

Plus Im Ankerzentrum Untermeitingen sind auch Hunde und Katzen. Mehrere Tage lang drohte den Familien die Trennung von ihrem Haustier. Nun ist die Erleichterung groß.

Vier Katzen, drei Chihuahuas, ein Pudelmix und ein Meerschweinchen - diese Haustiere waren tagelang mit ihren Besitzern auf der Flucht aus der Ukraine. Das Ankerzentrum in Untermeitingen sollte vorerst ihr neues Zuhause werden. Doch dann sorgte eine Vorschrift der Heimleitung für Chaos und Tränen: Die Tiere dürfen nicht in der Unterkunft bleiben. Für viele Besitzer war die Trennung von ihrem felligen Familienmitglied keine Option.