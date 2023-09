Untermeitingen

vor 32 Min.

Nach zehn Jahren Engagement im Heimatverein: Ehepaar Kelch hört auf

Plus Horst und Christine Kelch haben den Heimatverein Lechfeld jahrelang tatkräftig unterstützt, dabei sind sie gebürtig gar nicht von dort. Sind sie heimisch geworden?

Von Anna Mohl Artikel anhören Shape

39 Jahre ist eine lange Zeit. Lang genug, um in die Fremde zu ziehen, sich dort niederzulassen und zu bleiben. So ist es auch Horst und Christine Kelch ergangen. Das Ehepaar zog 1984 auf das Lechfeld. In den vergangenen zehn Jahren waren sie leitend aktiv im Heimatverein Lechfeld, dieses Jahr ist das Letzte.

"Nach zehn Jahren muss man aufhören", sagt Horst Kelch auf die Frage, warum er den Vorsitz des Heimatvereins Lechfeld nicht mehr fortführen wird. Der 70-Jährige sitzt im Vereinshäuschen des Heimatvereins Lechfeld. Es ist ein Ort zum Verweilen, hell und freundlich wirkt er und strahlt die entspannte Geselligkeit aus, die den Heimatverein und seine Mitglieder ausmachen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen