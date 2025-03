Neue Führung bei der Feuerwehr Untermeitingen

Die Feuerwehr in Untermeitingen hat nun offiziell wieder eine Führung. Während der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden Robert Sandor zum Kommandanten und Martin Lauter zum stellvertretenden Kommandanten bestellt. Da bei der Dienstversammlung Anfang Januar kein Kommandant und kein Stellvertreter gewählt wurden, lag es an der Gemeinde, innerhalb von drei Monaten nach Ende der Amtszeit des vorangegangenen Kommandanten das Führungspersonal zu bestimmen.

Voraussetzung für den Posten als Kommandant ist laut Bürgermeister Simon Schropp eine geeignete Ausbildung, vorzugsweise als Gruppen- oder Zugführer, sowie eine längere Mitgliedschaft in der Feuerwehr in Untermeitingen. Neben der Bestellung bedankte sich Schropp bei Gemeinderatsmitglied und ehemaligem Feuerwehrkommandanten Jürgen Pech. Er würdigte dessen herausragende Leistungen während der herausfordernden Coronazeit, sein Engagement in der Jugendarbeit, seine Unterstützung bei der Fahrzeugbeschaffung sowie seinen Einsatz für den Ausbau der Wache.