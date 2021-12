Untermeitingen

18:00 Uhr

Neue Radstreifen und Überwege: So soll Untermeitingen radfreundlicher werden

Mithilfe solcher rot markierten Furten sollen auch in Untermeitingen Autofahrer mehr acht auf Radfahrer geben.

Plus Auf Untermeitingens Radwegen und Straßen gibt es künftig Verkehrsänderungen, die die Gemeinde fahrradfreundlicher und sicherer machen sollen.

Von Victoria Schmitz

Rot markierte Überquerungshilfen, ein neuer Radweg und eine veränderte Routenführung: In der jüngsten Gemeinderatssitzung haben die Untermeitinger Räte einige Ideen diskutiert und Beschlüsse auf den Weg gebracht, um die Gemeinde fahrradfreundlicher zu machen. Gemeinsam mit der Polizei, dem Landratsamt und der Gemeinde Klosterlechfeld prüfte zuvor ein Arbeitskreis die Verkehrssituation im Ort, federführend unter Peter Daake (Grüne). Am Donnerstag diskutierten die Gemeinderäte Änderungen an acht Stellen. Diese sollen Radfahrern und Radfahrerinnen zugute kommen und den Verkehr sicherer machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

