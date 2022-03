Untermeitingen

vor 37 Min.

Neustart im Four Corners: Wer alles in Untermeitingen auftritt

Plus Nach der pandemiebedingten Pause starten ab März wieder die Konzerte mit Künstlern im Four Corners in Untermeitingen. Wie Wirtin Marianne Theil die Situation beurteilt und wer auftritt.

Von Uwe Bolten

Noch ist es in der "Music Hall", wie der authentisch dekorierte Saal der Gaststätte Four Corners an der Siemensstraße in Untermeitingen genannt wird, relativ ruhig. "Während der Pandemie durften wir keine Veranstaltungen durchführen. Doch jetzt kann es wegen der Lockerungen im März hoffentlich wieder weitergehen", sagt Wirtin Marianne Theil und fügt hinzu: "Natürlich schaue ich positiv nach vorne, sonst hätte ich längst aufgeben können."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen