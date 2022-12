So feiert die Pfarrei Lechfeld den Advent

Was rund um die Wallfahrtskirche und in Ober- und Untermeitingen bis Weihnachten alles geboten ist.

Das Adventsleuchten am Kloster findet auch in diesem Jahr statt. Seit dem 1. Dezember wird jeden Tag bis zum 24. Dezember ein weiteres Fenster des Klosters mit weihnachtlichen Motiven gestaltet und mit LED-Lampen von innen beleuchtet.

Am zweiten und dritten Advent lädt der Pfarrgemeinderat dabei zu Punsch, Glühwein und Lebkuchen von 17 bis 19 Uhr vor dem Kloster ein. Am Sonntag, 4. Dezember, findet um 10.30 Uhr ein Familiengottesdienst mit Besuch des Nikolaus in der Wallfahrtskirche statt. Vom vierten Adventswochenende bis zum 6. Januar gibt es kleine Krippenwege in Klosterlechfeld und Obermeitingen sowie ein Krippenfenster am Pfarrheim Untermeitingen.

Geschenke im Klosterlädle

Eine liebevolle Geschenkauswahl finden Besucherinnen und Besucher im Klosterlädle im Klostergarten, welches jeweils mittwochs und sonntags von 10 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung über das Pfarrbüro unter der Telefonnummer 082342/96190 geöffnet ist. Alle Aktionen und Gottesdienste können auf der Homepage www.katholisch-lechfeld.de eingesehen werden.

Lesen Sie dazu auch