Opel angefahren und aus dem Staub gemacht

Angefahren und abgehauen. So machte es ein Autofahrer oder eine Autofahrerin am Donnerstag zwischen 16.55 Uhr und 18.47 Uhr am Lechring in Untermeitingen. Dadurch entstand laut Polizei auf der Beifahrerseite eines Opels ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1000 Euro. Die Beamten sicherten an dem Auto weiße Abriebspuren. Möglicherweise kommt laut Polizei daher ein weißer Kombi, der daneben geparkt gestanden hatte, als Verursacher infrage. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (mjk)

