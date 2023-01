Parkplatz-Unfall: Polizei sucht Zeugen

Ein gelber Skoda Octavia wurde auf einem Untermeitinger Parkplatz angefahren.

Einen Schaden von rund 1000 Euro hinterließ ein Unbekannter am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Lechring in Untermeitingen. Ein gelber Skoda Oktavia stand dort zwischen 17.15 und 17.40 Uhr und wurde am Radlauf hinten links zerkratzt und eingedellt. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)