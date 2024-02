Polizei ermittelt: Zusteller öffnete heimlich Briefe

21-Jähriger hatte nicht nur 1000 Briefe in seiner Wohnung im südlichen Landkreis deponiert, sondern auch Marihuana.

Mit dem Betäubungsmittelgesetz und dem Post- und Fernmeldegeheimnis hat es ein 21-Jähriger nicht so genau genommen: Die Polizei ermittelt jetzt gegen den jungen Mann, der als Postzusteller arbeitet.

Auf den Mann gekommen ist die Polizei durch eine Kontrolle. Einer Streife der Inspektion Schwabmünchen fiel am Mittwoch gegen 23 Uhr das Fahrzeug des 21-Jährigen auf, das mit laufendem Motor am Straßenrand in Untermeitingen stand. Darin saß der Mann, der offen neben sich diverse Utensilien für den Konsum von Marihuana liegen hatte. Ein Drogentest verlief positiv, so dass die Beamten eine mögliche Fahrt mit dem Auto unterbanden.

Kontrolle in der Wohnung

Im Fahrzeug und in der Wohnung des Mannes entdeckten die Polizisten Kleinstmengen Marihuana sowie eine große Anzahl an Briefen und Postwurfsendungen. Der 21-Jährige hatte die Sendungen offensichtlich nicht zugestellt. Damit nicht genug: Ein kleiner Teil der über 1000 Briefe war geöffnet worden. Jetzt muss ermittelt werden, ob sich darin Wertgegenstände oder Bargeld befunden haben. (AZ)