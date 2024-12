Rückblick und Ausblick bei den Freie Wählern Untermeitingen

Mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr und einem Ausblick auf das kommende Jahr führte der Vorsitzende Max Hofmann die Jahreshauptversammlung der Freien Wählervereinigung Untermeitingen durch. Erstmalig hatte der neue Vorstand - Max Hofmann, Sarah Rommel, Max Kaiser, Benjamin Fichtel, Angela Grammerstorf-Aurbacher und Isabella Uhl - am Christkindlmarkt in Untermeitingen mit dem Verkauf von Bratwürsten teilgenommen. Höhepunkt war im Juni die Feier zum 40-jährigen Bestehen der Freien Wähler. Zu dieser Feier konnte auch der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Anton Rittel, begrüßt werden. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Untermeitinger Gemeinderat, Herbert Riess, berichtete aus der Arbeit im Gemeinderat. Zugleich appellierte er an die Mitglieder, im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2026 für Kandidaten zu werben. Eine Veränderung gab es in der Führungsspitze: Der stellvertretende Vorsitzende Max Kaiser ist wegen Umzug ausgeschieden. In einer Schweigeminute gedachte die Versammlung des im August 2024 verstorbenen langjährigen Vorstandsmitglieds Walter Seifert. Zum Abschluss luden die Vorsitzenden Sarah Rommel und Max Hofmann zum Neujahrsempfang der Freien Wähler ein; dieser findet am 5. Januar im Sportheim statt. Beginn ist um 18 Uhr.