Runden laufen für die Ukraine: Spendenaktion in Untermeitingen

Plus Lange hatte der Sportverein Untermeitingen überlegt, wie man der Ukraine helfen kann. Nun laden die Leichtathleten am kommenden Samstag zum Spendenlauf ein.

Der Spendenlauf findet am kommenden Samstag von 10 bis 17 Uhr auf dem Sportplatz in Untermeitingen statt. Es wird die ganze Zeit mindestens ein Vereinsmitglied vor Ort sein, um Fragen zu beantworten oder mitzulaufen. "Für die Aktion habe wir unsere beliebte Crosslaufstrecke etwas umorganisiert", berichtet Judith Rudolf, stellvertretende Vorsitzende des Sportvereins. Die knapp eineinhalb Kilometer lange Route führt nun um das Vereinsheim, ein Stück durch den Wald und um den Sportplatz.