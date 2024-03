Schlägerei in der Diskothek

Die Türsteher trennen die rangelnden Männer und rufen die Polizei.

Zwei Männer sind am Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr in einer Untermeitinger Diskothek in der Daimlerstraße aneinandergeraten. Es kam nach Angaben der Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Türsteher der Diskothek trennten die beiden Männer und verständigten die Polizei. Während ein Mann eine Alkoholisierung von mehr als 1,3 Promille aufwies, war der andere Mann nüchtern, berichtet die Polizei, die nun wegen der wechselseitigen Körperverletzungen ermittelt. (AZ)