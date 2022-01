Schreck auf der Straße: Eisplatten treffen Auto

Eisplatten von einem Sattelzug krachen am Montag auf ein Auto, das zwischen Untermeitingen und Schwabmünchen unterwegs ist.

Den Schreck wird eine Autofahrerin so schnell nicht vergessen: Ihr Wagen wurde am Montagmittag auf der Staatsstraße 2027 zwischen Untermeitingen und Schwabmünchen von mehreren Eisplatten getroffen. Das Eis stammte vom Sattelanhänger eines Lastwagens, an dessen Steuer ein 34-jähriger Mann saß. Am Wagen der Frau entstand kein Sachschaden.

Zeugen sollen sich melden

Möglichweise gab es noch weitere Schäden: Betroffene und Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, soll sich an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 wenden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch