Auto angefahren: Polizei sucht Zeugen

An einem schwarzen Audi fehlt zusätzlich das Nummernschild.

Auf Hinweise aus der Bevölkerung ist die Polizei Schwabmünchen in zwei aktuellen Fällen angewiesen.

Untermeitingen: Am Freitag zwischen 11.30 und 11.40 Uhr fuhr ein unbekannter Täter einen auf dem Parkplatz des Edeka am Lechring in Untermeitingen geparkten blauen VW Polo an und flüchtete von der Unfallstelle. Am Pkw entstand am vorderen Kotflügel ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Schwabmünchen: In der Zeit von Mittwoch, 17.55 Uhr, bis Freitag, 13.15 Uhr, stahl ein Unbekannter von einem auf dem Bahnhofsparkplatz in Schwabmünchen geparkten schwarzen Audi das vordere Kennzeichen. In beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Nummer 08232/9606-0 Hinweise entgegen. (AZ)