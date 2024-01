Untermeitingen

26.01.2024

Seelsorger bis ins hohe Alter: Pfarrer Kurt Gottwald verstorben

Plus Der Geistliche Kurt Gottwald ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Seinen Ruhestand verbrachte er in Untermeitingen, wirkte lange in der Seelsorge mit.

In jungen Jahren musste Kurt Gottwald die Heimat im Sudetenland verlassen und kam nach Untermeitingen. 1962 zum Priester geweiht, hat er fast 62 Jahre lang im Weinberg des Herrn gewirkt: davon 14 Jahre in Klosterbeuren und fast 20 in Waltenhofen bei Kempten. Die letzten zwei Jahrzehnte wohnte Pfarrer Gottwald in Untermeitingen, wo er sich in der Seelsorge gern einbrachte und den Pfarrern half. An Pfingsten 2022 konnte er in Untermeitingen ein Jubiläum feiern: 60 Jahre war seine Priesterweihe da her. Als im Advent 2022 in Lagerfeldfeld die Martinskirche neu geweiht wurde, hat er mit Freude mitgefeiert. Nun ist er gestorben.

Kurt Gottwald stammte aus dem Schönhengstgau, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs die größte deutsche Sprachinsel in der Tschechoslowaki. Er kam 1934 in der Kleinstadt Moravská Třebová (Mährisch-Trübau) zur Welt. Nach seiner Priesterweihe 1962 für das Bistum Augsburg war er zunächst vier Jahre lang als Kaplan in Augsburg-St. Canisius tätig, bevor er weitere fünf Jahre lang als Benefiziat in Marktoberdorf wirkte.

