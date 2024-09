Sicherheitstraining für E-Bikefahrer

E-Bikes und Pedelecs sind beliebt, vor allem bei älteren Menschen. Doch mit der wachsenden Zahl von Nutzern steigen auch die Unfallgefahren. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, fand jüngst vor dem Kulturzentrum in Graben ein spezielles Pedelec-Sicherheitstraining für Senioren statt. Fast 20 Teilnehmer folgten dem Aufruf zur Schulung, die in Kooperation mit „Wir daheim auf dem Lechfeld“, VdK, Caritas, AKUV und der von der Verkehrswacht Augsburg organisiert wurde. Die Veranstaltung richtete sich sowohl an Anfänger, die gerade erst ein E-Bike erworben hatten, als auch an erfahrene Fahrer. Hermann Tönnesen, der bereits seit mehr als zehn Jahren ein Pedelec fährt, war begeistert von der Möglichkeit, seine Kenntnisse aufzufrischen: „Immer wieder werden Fehler gemacht, und bei diesem Training lerne ich noch einiges dazu.“ Das Fahrsicherheitstraining umfasste einen theoretischen Teil, in dem die Teilnehmer über Sicherheit im Straßenverkehr, Verkehrsregeln sowie Unfallrisiken aufgeklärt wurden. Auch das richtige Verhalten in kritischen Situationen sowie Strategien zur Unfallvermeidung standen im Fokus. Text/Foto: Jürgen Schmidt

