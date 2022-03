Untermeitingen

vor 25 Min.

Die Lennebrothers sind Botschafter des Rock 'n' Roll

In ihrem mitreißenden Konzert spiegelte sich die Lebensfreude der Lennebrothers eindrucksvoll wider.

Plus Mit einer fulminanten Reise durch die Welt des klassischen Rock 'n' Roll begeistern die Lennebrothers die Gäste in Untermeitingen.

Von Uwe Bolten

Es herrschte nahezu Normalität in der Four Corners Music Hall, als die Lennebrothers-Band die Bühne betrat und mit ihrem peitschenden Rock 'n' Roll und Rockabilly den Saal füllten. Nur die am Eingang bei allen Gästen durchgeführte Prüfung des 2G+-Status und die Maskenpflicht beim Gang abseits der Tische wiesen auf die existierende Pandemie hin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen